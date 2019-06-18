高雄市長韓國瑜參選國民黨總統初選，15日在雲林斗六人文公園舉行造勢大會，現場中華民國國旗飄揚飛舞。（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜不停被抹黑，16日的雲林造勢活動結束後，有韓粉在FB社團表示，她才剛從會場回來，就聽到兒子跟她說超離譜的謠言，「外面都在謠傳，從高雄來的，回去都可以跟杏仁哥領3千」。其他韓粉留言嗆爆「那就跟傳的那個人領！」、「領3000，韓家軍不要自己倒貼3000就不錯了，還領3000咧」。

高雄市長韓國瑜15日雲林大造勢，吸引12萬支持者相挺，現場旗海飄揚，支持者不分老少以韓國瑜、國旗為主題精心打扮。然而外界黑韓傳言不斷，造勢動員、走路工謠言滿天飛，讓許多韓粉十分氣憤。

有韓粉參加完雲林造勢後，在「韓國瑜鐵粉後援會」發文說，「我才從會場回來，兒子就跟我說：『外面都在謠傳，從高雄來的，回去都可以跟杏仁哥領3千』，我答：『那麼好，那高雄來的都有收據外面又怎麼說，兒子：說是假的，騙人的』，我問：『那些從外地來，跟我問路的，有開車，有騎機車的，要找誰領？』兒子：『外面沒說，我問兒子，你信嗎？』兒子：『信的話，就不會把第一次投票要給韓國瑜。』(兒子從未去投過總統票，理由是都很爛，只喜歡錢跟權，他喜歡韓國瑜，因為他不一樣，所以支持他。)」

其他網友留言「藍綠都在舖天蓋地的㓕韓⋯⋯可悲。因為他們黨動員慣了⋯⋯不相信短時間可以自發性聚集那麼多人⋯⋯」、「直接跟傳的人領！誰叫他以訛傳訛！」、「好想謊報高雄來的，請問可以去1450那裏領3000嗎？？？」、「好想領三千元喔！那位綠蛆要出！」、「領3000，韓家軍不要自己倒貼3000就不錯了，還領3000咧」、「一個人三千不要說十萬人，一萬人就多少錢了，黑韓的幫我算一下」。

(中時電子報)