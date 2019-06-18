明星送驚喜抽萬元紅包 手機淘寶互動遊戲與張棟樑合影 09:472019/06/18 中時 吳雅媚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 手機淘寶互動遊戲與明星合影 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淘寶天貓618年慶再加碼！天然系暖男張棟樑、新生代小鮮肉李宗霖、具有強烈個人特色演而優則歌的黃甄妮與感性歌喉成為偶像劇點名金嗓的王笠人送上驚喜，日日抽紅包。 自即日起，在手機淘寶中輸入「張棟樑晴天樹」、「雨見宗霖」、「黃甄妮新聲音」、「王笠人你是答案」就會有明星們與你互動的神秘小驚喜！每天上午10：00可抽紅包，最高額為人民幣2400元（約新台幣萬元），每位用戶限領一次,，紅包數量有限，送完為止。 (中時 ) #淘寶天貓 也許您會感興趣 推薦閱讀 淘寶天貓618 成品牌放眼全球的最佳途徑 04:102019/06/15 生活新聞 「淘寶天貓618」成品牌放眼全球的最佳途徑 09:392019/06/15 生活 淘寶天貓攜手糖村 快速發貨上線 04:102019/06/18 時尚消費 娛樂熱門新聞 資深歌手江明學 租屋處自殺身亡 - 娛樂 江明學昔吸毒被逮怒嗆媒體？友人曝鼻酸原因 - 娛樂 阿翔老婆PO文選擇原諒 謝忻回應了 - 娛樂 江明學臉書最後發文 嘆訊息被冷回「令人不舒服」 - 娛樂 獨／曾邀江明學到燒肉店打工 葛蕾泣不成聲：他有他的驕傲 - 新聞 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。