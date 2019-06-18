國民黨總統初選持續發酵，高雄市長韓國瑜到各地造勢，都吸引無數韓粉前往力挺，甚至高喊「非韓不投」的口號，不過也引發非韓粉排山倒海的批評聲浪，對此身為「韓粉」的劉家昌則大聲駁斥，直言：「有人說韓粉不理性，是他們沒有深入瞭解」。

韓國瑜臉書全文 。(圖/韓國瑜臉書)

劉家昌表示在不同年齡層的韓粉身上，看到人的正義感，對於這群不離不棄支持韓國瑜的韓粉，他更強調是台灣社會最需要的正能量，不過對於各界頻頻打擊韓國瑜，導致民調支持度下滑，也讓許多人擔憂守不住了，對此劉家昌除了強調媽祖絕不會讓投機奸商治國，也呼籲要小心政客陰毒招數之外，要更努力拉票讓魔鬼跟不上，因為最終一定是「邪不勝正」。

最後劉家昌更再三呼籲，絕對要讓全世界都知道，韓國瑜是跟人民站在一起做事的人，但若最後國民黨初選令人不能接受，該他上台時一定會跟大家見面，至於近期飽受外界批評的韓粉，劉家昌更強調他們「不是為自己，是為了國家」。

(中時電子報)