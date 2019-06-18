海巡署艦隊分署高雄艦在澎湖海域執行臺灣灘岸巡護任務時，在空中偵巡的無人直升機發現一艘大陸抽砂船在我方經濟海域內光明正大的抽砂，高雄艦立刻趕到現場，動用強力水砲進行驅離，這也是海巡首次在我方經濟水域內，動用水砲驅離違法越界作業船隻。

高雄艦的水砲射程約100公尺，持續對違法抽砂船射擊直到該船離去。〈戴志揚翻攝〉

海巡署艦隊分署所屬大型艦艇，目前在台海偵巡時，都會配備UAV旋翼型無人飛行載具，擴大偵蒐海域狀況及可疑船舶。昨〈17日〉上午7點，高雄艦施放的無人機在澎湖七美西方38浬海域，發現一艘無船名的陸籍抽砂船，公然的在進行抽砂，高雄艦立刻依照蒐證畫面與偵蒐船位置趕抵現場。

該艘抽砂船到我方艦艇後，並沒有立即離開打算，高雄艦在進行警告喊話後，立刻啟用強力水砲進行驅離，大陸抽砂船在高雄艦持續利用水砲持續噴射時10分鐘後，才掉頭離開到海峽中線以西海域。

據了解，本次驅離行動，是UAV首次於我國專屬經濟海域支援艦船偵蒐勤務建功，清晰快速的偵蒐功能，完全讓抽砂船無所遁形，才免於澎湖經濟海域海洋資源遭到破壞。

海巡署表示，海巡署從107年起，積極推動「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，試辦階段先成立5個分隊，採購20架UAV，載台可導控旋翼型無人飛行載具飛行距離為30公里，飛行時間50分鐘，具備衛星定位與慣性導航系統（INS）等功能，且可切換自動與手動控制，全天候執行海上搜救、執法蒐證及海上目標辨識等任務，大幅提高海域巡防效能。

艦隊分署強調，從今年年5月份起，就積極提升澎湖臺灣灘海域之巡護密度，即時調派大型巡防艦、船支援，全天候24小時綿密部署勤務，並運用UAV無人飛行載具等高科技設備，採取噴射高壓水砲等強勢執法作為，一定會全面嚇阻陸船抽砂船再越海峽中線一步，確保我國經濟海域內海洋資源之永續發展。

(中時電子報)