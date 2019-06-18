美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文在台大擔任客座教授兩年，聘期到今年7月31日截止，傳未獲台灣大學續聘，校方回應月底會有最終決定。台大教授則表示應該政教分離。

AIT駐台辦事處前處長司徒文2017年起在台大國際學院擔任兼任客座教授，傳台大沒打算續聘，台大部分教授質疑是因為司徒過去常發表批評中共言論。台大上周六召開校務會議也有代表關切相關議題，校方回應仍在考量下個年度是否繼續聘用。

「政教分離！」台大森林系教授袁孝維表示，台大教授的聘任不要去考量政治正確或政治上的需要，而是以台大教學及研究的需求為重點，政治力不應該介入高教，否則就會成為災難，大學也會失去獨立自主的精神，管案就是最好的例子。

司徒文今年72歲，是美國資深外交官，曾任美國駐澳洲大使館代辦及副館長、美國駐韓大使館副館長及美國在台協會台北辦事處長。2013年他出任新竹清華大學亞洲政策中心首任主任，2014年就任國立清華大學副校長，負責清大全球事務。

(旺報 )