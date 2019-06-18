高雄時代力量「白眼議員」黃捷又來這招！她昨日在臉書開炮，再批市長韓國瑜跑到立法院，「又北上，是不用上班嗎？」對韓有沒有窩在高雄似乎特別執著；對此，高市新聞局長王淺秋疑惑表示，黃捷身為高雄議員，都能頻頻北上參加政論節目打韓，韓市長卻不能為了爭取防疫預算拜訪黨籍、非黨籍立委，「難道只要去台北就有錯？」

黃捷17日下午在臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」粉絲專頁貼文酸韓，「韓市長今天又北上，是不用上班嗎？」她批評韓國瑜視察疫情跑厝里、防疫動員大會19分鐘就閃人，衛生局計畫沒寫完整才是重點，並非市長跑到立法院聊天就有用。

被封「白眼女神」的黃捷發文後湧入大量支持聲浪，同聲猛酸韓國瑜「作秀」、「他可能不會寫公文」、「快用念力叫病媒蚊消失啊」；不過也有網友反罵黃捷「不要再翻白眼！要針對事實，不是製造對立」、「酸言酸語無助疫情防治」。

「突然發現議員原來是民進黨的分機！」王淺秋回嗆黃捷，發文速度比較慢，但內容儼然是這幾天民進黨、行政院黑韓的綜合版本，比較驚訝的是議員對高市府局處狀況都不清楚，其實衛生局的計畫早已送出。

王淺秋強調，計畫送出去之後，韓市長到立法院爭取支持，代表的態度就是想方設法得到防疫預算補助，不惜親自向黨籍、非黨籍立委尋求支持，卻被黃捷說得好像只要到台北去就有錯，「她也常去台北上節目罵韓市長，如果她可以，市長為何不能為了爭取預算到立法院？」

王淺秋重申，綠營所謂「防疫快閃」根本找碴，難道要指揮官24小時待在現場灑掃庭除？韓國瑜市長到去了疫區視察3次，市政會議上多次強調重視防疫，並組成專案小組，由祕書長指揮每天開會，到現場大會師的意義，是宣示「全民防疫」的重要性。

而指控韓國瑜市長視察跑錯區，市府也回應800次了，還是有人惡意扭曲，其實疫情不會侷限在單一里，周邊可能的區域有立即擴散的風險，必須立即宣導，呼籲民眾清除家中積水，同時告訴前線執行防疫工作的市府人員上緊發條，市長隨時會過來關注，這才是視察的重要目的。

(中時 )