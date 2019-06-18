不要再說八點檔情節太誇張，因為真實人生比八點檔更扯！日前一名男子帶人闖入台東一個婚宴會場，散發傳單還怒罵新郎、新娘是垃圾。原來新郎是該名男子的前姊夫，而新娘是他的前女友，這段不倫戀讓鬧場男與姊姊雙雙遭背叛！

臉書不公開社團《黑色豪門企業》16日晚間貼出一段影片，一群人闖入婚禮現場灑傳單、叫囂怒罵，場面相當難堪，甚至驚動快打部隊到場處理，警方事後持續擴大偵辦此案。

貼文寫道，「姐夫在還有婚姻關係時就睡了弟弟的女友，姐姐還替他生了2個孩子，後來雙方離婚，姐夫竟用2個小孩來發誓跟對方絕對無染，然而今天這對『新婚』夫妻結婚了，你們怎麼看待這起亂倫？」

而鬧場男的姊姊也在臉書發文揭真相。據ETtoday新聞報導，「俗話說，家醜不可外揚」，男子的姊姊表示，她忍了整整3年終於討回公道，「很多人知道我離婚但是不知道原因」，「3年多前我前夫搞上我親弟弟的女友，所以我選擇了離婚，我前夫一夕之間傷害了我跟我弟弟，我們花了很久時間才慢慢走出來」。

「今天 這對狗男女結婚了 我就是在等這一天 我等到了 我弟弟也替我討回公道了」，最後更標註「我好愛我弟」、「拿大聲公講話那個就是我弟」。

不過網友們看完姊姊貼文，關注焦點都在姊姊的顏值：「正宮那麼漂亮 這男人眼睛有問題欸」、「正宮比小三正多了 男的是瞎了嗎」、「我第一次這麼想參加別人的婚禮」、「真的非常難忘的婚禮，做得好」。

綠帽男大鬧婚禮 賓客全看傻「比八點檔還狂」

(中時電子報)