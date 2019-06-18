行政院長蘇貞昌（中）今（18）日出席基隆城際轉運站開工典禮。（張穎齊攝）

行政院長蘇貞昌（中）今（18）日出席基隆城際轉運站開工典禮。（張穎齊攝）

高雄市長韓國瑜昨（17）日怒嗆，行政院長蘇貞昌再不核發5300多萬元登革熱補助款，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上！」蘇今（18）日在基隆反擊「市長他在當，責任我在扛，天下有這麼賴皮的事？」並嗆韓連一隻蚊子都治不好，還說要治國，這會不會荒唐！

蘇貞昌表示，市長是韓在當，責任卻要他扛，天下有這麼賴皮的事？而病媒蚊是在高雄，不是在立法院，也不是在前立法院長王金平那裡，韓是不是又跑錯地方？那連一隻蚊子都治不好，還要到處「趴趴走」說要治國，這會不會荒唐？

媒體問及，高市府說公文已經送到政院，到底什麼時候可以撥款？蘇聞後未給予正面答覆，僅說「別扯了啦！」

針對日前韓參加行政院會，遭政院拍攝影片「修理」，國民黨團對此要求蘇道歉，蘇表示，如果當天在會場，大家都看到，韓的要求，他都一一誠懇的答覆，大力地答允給予補助，最後韓不但拍手，還站起來大聲的謝謝他。

蘇強調，韓出來第一時間對記者也說一再感謝行政院，後來有圖有真相，韓看了大概「見笑轉生氣」，加上國民黨的初選運作，所以現在完全走樣，韓也在走樣，而他倒是老神在在，不會隨韓有何變動。

至於藍委稱政院現在淪為民進黨打選戰的工具，要蘇道歉，蘇貞昌說，他當行政院長以來，從第一天就到機場防止非洲豬瘟，並感謝國人同胞支持與行政團隊努力，到如今香港、北韓淪、越南都淪陷，所幸未從大陸侵入台灣，不然這次端午節，大家都沒肉粽吃，他希望大家一起努力，不要只會噴口水。

(中時 )