民間司法改革基金會今日(18日)召開記者會，主張《法官法》修正案中針對不適任法官淘汰機制的評鑑委員會，非法律人占的比率應該過半(目前官方版條文沒有過半)，避免法律人間官官相護，且跳脫法律本位主義。

司改會董事長林永頌認為法律人間可能會有裙帶關係，官官相護，且有本位視野問題。司改會專職律師陳昱廷指出曾有一個案子，警察辦案時疏漏許多有利當事人無罪的證據，檢察官也未詳細追查證據就對員警移交資料照單全收將當事人起訴，讓當事人心理受創決定自殺以死明志，雖然違失明確，公懲會也對承辦員警做出休職一年處分，但職務法庭仍認為檢察官無違失，不受懲戒。

群眾服務協會主任田奇峯也舉例，他在協助某移工遭性侵案子時，承辦檢察官和檢察官評鑑委員都缺乏性別意識及對外籍看護工處境的理解，認為她們如果無意願發生性行為，「當可咬傷被告陰莖、大聲求救或者發生聲響引起鄰居注意」，所以做出不起訴書，對當事人和司法公信力造成傷害，經過一定程序遴選過半數民間不同專業、不同專精人士的司法評鑑委員會機制，是最貼近社會、最有效、最輕而易舉的司法改革方法。勵馨基金會執行長紀惠容也說移工面臨被雇主傷害危機時之所以不逃，是因為逃跑後會面臨被抓的麻煩，只好隱忍。

輔大社會系副教授吳宗昇也批評有些法官對庶民生活不了解，他舉例有位患有精神疾病的母親欠下幾十萬債務，法官認定她的身心障礙補助和工作收入加總超過當地最低生活標準，她又不需要撫養她領有半退俸的母親和背叛給前夫的兩個孩子，所以需要每個月還1.7萬元。但實際上她還是會幫母親與孩子買東西。

東吳大學張佛泉人權研究中心主任陳瑤華也說，加入更多非法律人，可以擴展生活經驗，提供更廣泛、更多元的評鑑判準。

(中時 )