美對台軍售

就在美國打算軍售台灣超過20億美元（近630億台幣）坦克和其他武器之際，川普政府擔心，這可能對美中貿易談判造成影響。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal）17日報導，3名白宮和政府官員透露，部份美國政府官員愈來愈擔心，中國大陸國家主席習近平會利用這項軍售案，作為6月下旬在日本大阪20國集團（G20）峰會中，不與美國總統川普舉行會外會的藉口。

其中一名官員說，會外會進行只有50%的機率。在川普不斷升高關稅的情況下，美中關係變得十分脆弱，而對台軍售可能連剩下的機率都會危及。然而，包括美國國家安全顧問波頓（John Bolton）在內的其他官員卻認為，對加強美台聯盟，反制對岸侵略來說，對台軍售是有必要的。

理論上，川普可能會把對台軍售視為提振美國經濟的商機，但也可能短期連累他與北京達成協議的努力。儘管美國承認「一中」，但川普政府中包括外交政策鷹派在內的許多官員認為，對維持美國在亞洲的國家安全利益而言，有必要和台灣維持較緊密的關係。

據知情人士透露，川普要求，在他與北京進行貿易談判之際，不要有外交官員到台灣。而美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚去年3月訪台，表達川普政府將與台灣維持更緊密關係的承諾後，據說川普大發雷霆。然而，幕僚向川普說明了台灣戰略地位的重要性，並說服他要加強在亞太刷存在感，以反制北京擴大影響力。

官員透露，雖然他們花了好些力氣說服川普，但他總算改變心意，如今了解在與北京談判時，把台灣當作籌碼的價值。

波頓除了4月推文大力支持台灣外，5月還會見了國家安全會議祕書長李大維，而這是美國1979年與台灣斷交後，雙方國安高層首度會面。

至於在軍售方面，台灣國防部要求採購的軍備包括108輛M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克、250枚刺針（Stinger）防空飛彈，還有409枚標槍（Javelin）與1,240枚拖式（TOW）反戰車飛彈。而非正式通知顯示，軍售案6月稍早已遞交美國國會。

除了重防禦，無法打到對岸的坦克與飛彈外，台灣還要求美國軍售66架F-16V戰機，而這可能會面臨重大障礙。美國官員說，戰機軍售或許有益美國經濟，但由於戰機能飛到對岸，因此可能會重挫美中關係。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，北京日益焦慮，擔心川普政府真的會挑戰極限，不再遵守「一中」原則。她指出，要讓川普把話聽進去的唯一方式，就是當面說。

葛來儀強調，習近平要抱怨美國對台軍售，他就得當面告訴川普。

(中時電子報)