資深歌手江明學因積欠房租數月，房東8日跟他聯絡後就失聯，今(18日)通知警消前往破門，發現他在租屋處自殺，全身發黑已死亡多時，室內傳來濃濃惡臭，現場並未發現遺書，警方現正調查中。

江明學靠首張專輯《秋意上心頭》走紅，大賣25萬，明亮嗓音至今仍讓許多5、6年級生難忘懷，不過星運卻不順遂，陸續轉戰節目、電台主持人，後他淡出演藝圈轉行當街頭藝人，闖出另一番光景，最高曾創下日入數萬元，不過街頭藝人收入不穩定，也曾在燒肉店打工，領時薪140元，

去年因自摔縫了100多針登上新聞版面，後又持安非他命遭逮捕，他坦承因工作壓力大才吸毒，自毀星途演藝生涯大受影響，如今江明學選擇輕生結束生命，也讓外界不勝唏噓。

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資深歌手江明學 租屋處自殺身亡（中天新聞）

(中時電子報)