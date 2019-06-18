台北市東區沒落，除了人潮不再，房東漲租也是主因，著名頂呱呱炸雞在忠孝東路4段的三角窗金店經營30年，卻因不敵租金從100萬大漲至180萬元而放棄，接手的國際品牌SWATCH也只撐8個月，最近傳出有日本婚戒品牌願意租，但租金已降回100萬。網友說，「貪婪房東，害死東區經濟」、「柯黑：柯批不用負責？」。

網友在ptt上分享「就是漲租80萬逼走頂呱呱，東區店面沒人租降回原價」新聞，引起網友熱烈討論。有網友說，「降租金就是破壞行情，莫做缺德事」不過更多網友說，「笑死人，之前要降租在那邊罵罵號，沒人租還不是照降」、「貪心的房東」、「真爽，不用做事每個月領100萬」、「貪婪房東，害死東區經濟」。

還有網友幫房東計算租金帶來的一年收入說，「躺著年薪千萬」、「應該開放賭盤 日本婚戒能撐多久」、「柯黑：柯批不用負責？」。

(中時電子報)