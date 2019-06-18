日本《產經新聞》今起刊載「李登輝秘錄」連載第3部「政治打壓時代的苦惱」，描寫1945年至1978年李登輝擔任台北市長期間苦惱的日子。文中提及，在台大從事農經研究工作的李登輝原本與政治無緣，但1972年因受到時任行政院長蔣經國的拔擢，出任負責農政的政務委員，跨出了從政的第一步，也開始在海外與反國民黨政權的民主運動家私下接觸。

文中引述因受國民黨政權「白色恐怖」的政治打壓而流亡日本的王育德58年前，1961年6月16日用日文寫下的日記，日記中故意將李登輝的名字改寫成「李東輝」。「夜裡，當我回到家，李東輝先生來了，（中略），他真的是一個非常好的人，我來日本後第一次遇到了這麼棒的台灣人，未來獨立有希望了。」

王育德遺孀王雪梅首度向產經新聞公開日記，她仍住在當時李登輝造訪的獨門獨戶住宅。王育德等人當時為了推獨立運動，在日本成立「台灣青年社」(現在台灣獨立建國聯盟的前身)。

李登輝當時在台大任教，也是負責農業政策的農村復興聯合委員會（現農委會）官員，為了進行農政調查，曾有多次到日本考察的機會。

台灣1949年頒布戒嚴令，那是全民的言行都受監視的時代。像李登輝這樣立場的人物，若被特務機構得知他未獲准逕自與流亡海外並旨在創建新政權的政治運動家會面，勢必遭到逮捕。李登輝還是利用出差的機會與兩位友人去拜訪了王育德。

王育德在戰前舊制台北高等學校就學時，是比李登輝大一屆的學長，順利進入東京帝國大學（現東大）就讀，成為京都地檢的檢察官，但在二戰結束後，回到故鄉台南。

1947年2月發生國民黨政權以武力打壓造成多人死亡的228事件也波及到南台灣。比王育德年長5歲的哥哥王育霖因東大出身且在京都地檢所擔任檢事的資歷引來殺身之禍，同年3月在台南遭憲兵帶走殺害。

王育德因感危機逼近，1949年7月暗中取得出入境許可證，經由香港亡命日本。他回到東大取得博士學位後在明治大學任教，李登輝便是在那時去拜訪他的。

李登輝回憶說，「當時確實曾拜訪王育德，但是談了什麼已經不記得了，自己在京都時曾受到王育德的照顧，十分懷念。」

當時住在日本，陪同李登輝造訪王家的黃昭堂生前曾說出，對在政治打壓時代訪日的李登輝的印象。黃昭堂指出，「特地來日本見王育德的李登輝真是膽識過人得讓人驚訝，李登輝也因而被公認為「祕密盟員」會員，指的是志在推動由台灣出身者統治台灣的同志。

228事件後，台灣在戒嚴令下政治打壓持續逾40年。王育德、黃昭堂等人認為，李登輝雖與統治者站在一起，但私底下是站在同一邊的夥伴，許多的獨立運動家成為李登輝的追隨者，日後也在李登輝主導的民主化過程中形成檯面下支持的力量。

(中時 )