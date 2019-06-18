108學年度指定科目考試7月1日至3日登場，18日公布試場分配表，並可查詢考試地點，考前一天（6月30日或7月1日）的下午2至4點開放看考場。

今年指考總計有4萬9千多人報考，比去年5萬742人略減，共10個科目，考生可自由選考。大考中心18日公布試場分配表、可查看日期及開放查詢考試地點，網址https：／／ap.ceec.edu.tw／ExamInfo／SysOpen.aspx？examid=108DRSE，或電話語音02-23643677查詢。

其他指考重要時程包括：7月2日至7月4日將公布前一日考試科目選擇（填）題答案；7月18日寄發成績通知單、公布成績及統計資料並開放成績查詢；7月19日到7月23日申請成績複查；7月26日寄發成績複查結果通知書，並開放查詢成績複查結果。

提醒考生，大考中心自107學年度起就不發准考證，而是在考試前寄發考試通知。考生於考試當日應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場並供監試人員查驗：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。學生證無論是否有照片，皆非應試有效證件。

(旺報 )