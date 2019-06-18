美東龍頭爭霸、洋基光芒3連戰18日開打，洋基倚仗先發投手田中將大的威武，他燃燒111球9局完封光芒，飆出10K，僅被敲2安，率隊以3-0拔頭籌。對於先發投手緊缺的洋基，田中今年始終是他們最可靠的人，特別是他專殺光芒，過去22局只被光芒打1分，在美東爭霸戰至關重要。

首度披上洋基戰袍的英卡納西昂(Edwin Encarnacion)擔任第五棒DH，4打數掛零，但來到洋基球場他心情愉悅，「這是一支贏家球隊，我就是來這裡贏球的。」事實上他超爽的，「我本來知道要被交易，傳言有很多隊但不知是哪隊，結果驚喜聽說是洋基。我等不及要和賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)一起開轟了。」

英砲雖然熄火，仗著田中將大一分未失，洋基今日由拉瑪修(DJ LeMahieu)、梅賓(Cameron Maybin)的兩轟輕鬆獲勝。光芒打到第9局仍奈何不了田中，他的指叉球像磁鐵一樣吸引打者猛揮空棒，頭號猛將梅斗斯(Austin Meadows)成功敲出1安，但在最後反攻時又吞下三振。

這是田中在大聯盟第4場完封勝，111球對於日職投手是家常便飯，對於美職緊湊的輪休制度就很不容易，田中前8局就已用掉百球，9局上他二K一滾只用了11球。洋基目前領先光芒1.5場勝差。

(中時電子報)