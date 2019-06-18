抗議逃犯條例修訂，16日200萬香港市民上街反送中，美國國務院發言人歐塔加斯17日對此表示支持，她說香港人是在展現《基本法》賦予人民言論、集會自由的基本權利，她說美國已經表明立場支持香港的和平示威行動。

香港市民反送中引發全球關心，16日200萬港人齊上街頭，要求港府撤回逃犯條例修訂案，美國政府對此表示支持，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）17日表示，港人示威場面動人，他們是在展現香港《基本法》賦予的言論與集會自由基本權利。

據美國之音報導，歐塔加斯17日在國務院記者會上表示，香港616大遊行「場面動人」，她說200萬人上街要求撤回《逃犯條例》修訂、要求香港特首林鄭月娥下台是在展現香港《基本法》賦予人民的基本權利。

「香港人民上街是為了爭取言論自由、集會自由的基本權利。」儘管《逃犯條例》修正案目前已被推遲，不過她表示美國仍將持續呼籲港府解決公眾關注的問題，以及和可能受這項法律修正案影響的本國人或國際有關利益者進行磋商。

她提及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日在電視節目專訪中已經清楚表明美國立場，「香港人談論著我們也重視的事情」，她再次強調美國對香港的和平示威者表示支持。

(中時電子報)