國民黨初選勝倒數20幾天，高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘競爭越發白熱化，但國民黨已認為韓國瑜出線機率較大，而黨內的雲林縣長張麗善、前立委顏清標、和嘉義市長黃敏惠都力挺韓國瑜，西瓜偎大邊的態勢儼然形成。

據《信傳媒》報導，隨著韓郭兩人鬥爭越發激烈化，但郭台銘始終沒有明顯起色，反倒是韓國瑜始終維持高人氣。韓國瑜在每周一次舉辦的造勢大會，成功集結韓粉的向心力，也讓國民黨內部預測韓國瑜出線機率較大，已開始有人明顯站在韓國瑜身邊，力挺到底。

《信傳媒》注意到，雖然台中市長盧秀燕不願表態是否支持韓國瑜，但台中的黑派、前立委顏清標家族已經表態力挺韓國瑜，台中市國民黨黨團更發表聲明表示，欠韓國瑜一個人情，將挺韓參選總統。

與台中的情況有些類似的彰化，即便彰化縣長王惠美態度保守，但身兼中華民國農會理事長的前立委蕭景田，也明確表示將挺韓到底，即使王惠美不表態，彰化已倒向韓國瑜身邊。

不僅如此，《信傳媒》指出，在上周雲林挺韓造勢大會上，嘉義市長黃敏惠也同樣上台力挺。黃敏惠的態度已說明，在初選中將挺韓國瑜。

不過，《信傳媒》也觀察到，雖然雲林明確表態挺韓，但張麗善也陪同前新北市長朱立倫跑行程，遭外界解讀「兩邊押寶」的表現。雖然國民黨認為韓國瑜贏面大，但離初選還20天左右，藍營內部候選人鹿死誰手，還未可知。

(中時電子報)