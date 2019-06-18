江明學辭世消息震驚各界。（圖／本報系資料照片）

資深歌手江明學1989年推出首張專輯《秋意上心頭》就狂賣25萬張，明亮嗓音讓許多5、6年級生難忘，不過江明學今（18日）卻傳出被房東發現在家輕生，現場未留有遺書，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

江明學雖然近年復出螢光幕，但他卻傳出涉毒，儘管風波纏身，江明學仍不時在臉書發文，也常評論時事，而在江明學最新的公開貼文中，他在6月5日發文寫下：「有沒有人和我一樣，在 Line、微信、FB的messenger…等的一些文字通訊App對話中，很 不喜歡~自己寫了一個疑問句或一堆話後，對方就回了一個字- [ 嗯 ] 的？」

江明學臉書全文。（圖／取材自江明學臉書）

江明學感嘆發文被冷回，他看到有人留言回應「還有（哦）」，也讓江明學直呼：「嗯 喔 哦，同層級令人不舒服。」江明學五月底時則發文：「人言可畏 人云亦云 人心叵測 人性本…噁」，而如今江明學辭世消息震驚各界，不少粉絲也都湧入他臉書留言哀悼。

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