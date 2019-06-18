台灣運彩單場暨場中投注場次預告(6月18日~6月25日)

1.「美國職棒」：提供9場單場或場中投注。

週間提供6/18(二)及6/20(四)洛杉磯道奇主場迎戰舊金山巨人的兩場賽事。兩隊雖分佔國聯西區第一和最後一名，但巨人今年對戰道奇似乎頗有心得，9場賽事以4勝5負難分軒輊，因此本次系列賽究竟鹿死誰手仍是未知數。

週末6/22(六)~6/23(日)則是上演兩強對決，分佔美聯東西區首位的紐約洋基主場對上休士頓太空人。本季開賽之初，太空人在主場3戰全勝擊敗洋基，本次主客對換、洋基的表現也日趨穩定，兩雄爭霸勝負難料。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

日本職棒交流賽進行到最後一週，週間提供讀賣巨人迎戰洋聯排名落後的歐力士猛牛。巨人在排名上緊咬第一位的廣島東洋鯉魚，勝差僅0.5場，對戰實力不強的歐力士，能否成功提升自身戰績、晉升首位，台灣運彩提供6/18(二)及6/20(四)2場單場或場中投注，一同關注。

3.「足球」：提供37場單場或場中投注。

今年6月雖然沒有世界盃也沒有歐洲國家盃，但國際足球賽事可沒有閒著，國際足總U20世界盃才剛結束，女子世界盃接力舉行，這週更有四大國際賽聯袂登場，喜歡足球的你豈能錯過。

●美洲盃

南美足球盛事率先登場，今年由巴西主辦，揭幕戰就送給玻利維亞3：0的下馬威。亞洲盃冠、亞軍卡達和日本受邀參加，日本首戰即迎來連兩屆美洲盃冠軍智利，比賽精彩可期。卡達首戰逼和巴拉圭讓人刮目相看，第2場小組賽強碰哥倫比亞能否再造奇蹟？本週美洲盃還有多場小組賽好戲，包括阿根廷對巴拉圭、烏拉圭對日本、祕魯對巴西、智利對烏拉圭等，開放多場單場及場中投注。

●美洲金盃

屬於中北美及加勒比海地區的國際賽事，兩年一屆，史上只有墨西哥、美國和加拿大三個國家曾贏得冠軍，加拿大與墨西哥在小組賽分在A組，兩隊首輪小組賽都大勝對手，次輪的交鋒將決定誰是A組老大。

●歐洲U21錦標賽

顧名思義是21歲以下球員參加的比賽，但可別小看這些的年輕小將，許多都已經在俱樂部站穩先發，像義大利後衛詹盧卡曼奇尼、西班牙中場法比安魯伊斯、德國後衛喬納森塔赫、塞爾維亞前鋒約維奇、英格蘭中場麥迪森和前鋒卡爾沃特-勒溫等，本週將有多達9場的小組賽將開放單場投注。

●非洲盃

6/21(五)開踢的非洲盃，以往非洲盃都在1月舉行，但由於對進行中的歐洲各大主要聯賽影響甚大，從本屆起將比賽移到6、7月舉行。24日晚上，D組將上演重頭戲，由象牙海岸迎戰南非，將是爭奪小組首名的關鍵大戰。

4.「排球」：提供14場單場或場中投注。

本週持續提供國家排球聯賽精彩賽事。

女排部分推薦6/20(四)的土耳其女排對義大利女排，同為10勝2敗的兩隊將正面對決，義大利能否在主力愛格努(Paola Egonu)休戰的情況下，在土耳其逆襲。

男排部分則推薦6/24(一)俄羅斯對巴西。在主力缺陣下依然打出優異戰績的俄羅斯，將前往庫亞巴挑戰世界排名第一的巴西，巴西除了擁有主力砲手華勒斯(Wallace de Souza)，里卡多(Ricardo Lucarelli)在本屆國家聯賽也表現突出，俄羅斯能否抵擋住森巴軍團的兇猛砲火？

(中時電子報)