小時候常聽長輩說「多吃魚會變聰明」，這說法到底是不是真的？營養師表示，魚肉的油脂富含DHA，與腦部發展有密切關係，不過主要是2歲以前；2歲以後吃魚仍有助於記憶力，年長者吃魚則主要是攝取優質蛋白質。

《元氣網》報導，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅指出，魚肉的油脂屬於omega-3，富含多元不飽和脂肪酸DHA，經過研究證實，從魚肉中攝取到的DHA可幫助腦部細胞發展。

不過蘇秀悅表示，人類腦部細胞快速發展時期，是在母胎時期到2歲之間，因此建議孕婦從懷孕第三期開始，每周約吃3到4次的魚肉，每次吃2兩(不含魚骨)，約一個手掌大的量，持續吃到生產。小孩出生後，從1歲以後可吃天然食物，一周建議吃3次魚肉，每次吃1兩肉，約2到3湯匙的量，一直到2歲。

2歲以後雖然已經過了腦部細胞快速成長期，但2歲以後吃的魚肉，仍可幫助增加記憶力，營養師建議，想補充DHA最好吃「小型深海魚」像是秋刀魚、鯖魚、白帶魚、沙丁魚。不過蘇秀悅強調，不可能今天吃明天就變聰明，或記憶力馬上變好，而是應該養成吃魚的習慣，多攝取魚肉的優質蛋白質比較重要。

(中時電子報)