台北市長柯文哲繼昨天諷刺蔡英文總統、鴻海董事長郭台銘很有錢，都是「大金牛」，他今又重申這個論點，還說2014年選舉時只對上一隻（指連勝文），現在有兩隻比較麻煩；當被問到有名嘴分析，蔡總統接下來的計畫可能是「打柯滅韓」，他更是不以為然說「應該是『毀柯滅韓』」。雖還未鬆口參選，三腳督局勢的煙硝味已越來越濃。

媒體今問柯文哲，為什麼昨天形容自己「小螞蟻對上大金牛」？柯文哲說，錢方面當然是這樣，他們還是資源無限，看前一陣子媒體的量，每個人都叫他選，但天啊，不買廣告要怎麼選？

媒體追問，這樣的局勢是否很像2014年的台北市長選舉，也就是他以政治素人之姿，對上國民黨提名的連勝文？柯文哲說，當時只有一隻今年，現在兩隻，比較麻煩；怎麼打（選戰），「還沒想出來」。

另外，名嘴分析蔡英文總統下一步是要「打柯滅韓」，柯文哲不以為然地說，應該是「毀柯滅韓」吧，他有上網查過；柯進一步說，打不會怎樣，只是皮肉傷，但毀是要被消滅掉，目前他還沒想到會怎麼打或是會不會被消滅，不過，「我好害怕」，接著還要在場媒體「要靠你們幫忙，你們不要做幫兇就比較不容易（被毀滅）」。

至於最怕民進黨如何毀滅他？柯文哲僅不斷嘆氣說，你看晚上call in節目，一定會透露訊息的，「你已經當記者那麼久，你都知道，你都看得懂還問？」

(中時 )