立法院臨時會昨天火速三讀通過《公投法》，確定公投與大選脫鉤舉行，電子連署上路時間仍未知，引起民間團體強烈反彈。公民團體今（18）天召開記者會齊聲痛批，根據過往公投經驗，投票率很難高於五成，一旦與大選分開舉行，若公投要通過「只有總統級候選人」辦得到。

歷經去年公投綁大選亂象層出，民進黨團啟動修法，昨天火速在臨時會闖關三讀，明定公投日為八月第四個禮拜六，自2021年起，每兩年舉行一次。

此舉令諸多公民團體深感不滿，台灣公民參與協會、台灣陪審團協會、負數票協會、台灣環境保護聯盟等團體上午召開記者會，高呼「民主重創、抗議公投法重返鳥籠，公投一別千古」口號，向民眾鞠躬道歉，希望執政黨懸崖勒馬。

台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，對於捍衛公投價值的民進黨，以及未積極守護民主的在野黨表達憤怒與遺憾，坦言公投法儘管有瑕疵，但不該被修成這樣。

何宗勳解釋，以2018年公投選舉人1979萬人為例，公投要通過，需要逾投票人四分之一，也就是至少獲得495萬張贊成票。一旦公投與大選脫鉤，根據國外經驗、離島博弈公投經驗，投票率很難高於五成。未來公投等同總統大選規格，試問「民間團體若有次能耐就直接選總統，何必公投」。

負數票協會理事長張天鷞說，公投與大選脫鉤方向是學習瑞士，但瑞士公投並沒有最低門檻，而是採簡單多數決，假使把門檻拿掉，公民團體不會反對。他痛批，昨天修法扼殺台灣直接民主、人民創制複決的權利，比香港反送中條例嚴重，呼籲民眾在下次選舉記住此教訓。

台灣環保聯盟副秘書長潘翰疆指出，只肯定未把連署需附身分證影本入法、延長公投準備期這兩點，其他強烈遺憾，首當其衝的是目前正進行第二階段連署的公投，質疑修法竟可破壞法律不溯及既往原則，「哪有比賽到一半，留下錯愕的觀眾，宣布兩年延長賽」。

關於中選會未承諾電子連署何時上路，潘翰疆抨擊，納稅沒有國安、資安問題，到公投就跑出來，難道資訊能力如此脆弱，無法解決死人連署。張天鷞也說，中選會該做的不做，卻推託給電子連署，非常可惡。

綠色消費者基金會祕書長方儉反對鳥籠公投，更擔憂變成烏龍公投，直指發起以和養綠公投領銜人黃士修偽造文書，涉及毀謗。記者會結束後，立即前往地檢署按鈴控告。

公投與大選脫鉤舉行 民團強烈反彈（中天新聞）

(中時 )