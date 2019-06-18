《華爾街日報》報導，美國總統川普要求美國外交官員，在他和大陸達成貿易協議前，暫時不要訪問台灣。對此，外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會上表示，「沒有聽說這樣事情。」

報導引述知情人士，去年3月美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）訪問台灣，強化台美關係。川普對此咆哮質疑：「他哪位？他為何在台灣？」川普並要求美國外交官員暫時不要訪問台灣，直到美陸達成貿易協議之前。

姚金祥指出，台灣與美國溝通綿密，過去幾個月來不斷有美方資深官員來台訪問，顯示兩國關係方長密切。

其實，在去年3月黃之瀚訪台之後，陸續有10多位美國官員訪台，包含美國國務院教育與文化事務助理國務卿瑪麗·羅伊斯(Marie Royce) 、美國副助理國務卿暨主管亞太經合會（APEC）資深官員馬志修（Matthew J. Matthews）、美國國務院副助理國務卿斯科特•巴斯比（Scott Busby）、美國國務院主管國際組織事務的副助理國務卿奈瑞莎·庫克（Nerissa J. Cook）、美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）等人。

此外，《華爾街日報》報導還稱川普行政團隊內部分官員為了台灣20億美元的軍售案意見不合。姚金祥指出，川普政府上任以來三度對台軍售，依據《台灣關係法》實行美國對台承諾，我們非常感激，有關M1A2戰車採購案，我們已經向美方提出需求函，美方也在審議中，沒有進一步訊息向大家報告。

(中時 )