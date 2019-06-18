政院影片黑韓！ 藍批失格 蘇揆變「東廠總司令」

登革熱疫情發燒，高雄市長韓國瑜向中央申請防治補助款，未收到回覆，反遭行政院暗算，讓韓國瑜氣得大罵行政院蘇貞昌是小鼻子小眼睛，對此，國民黨前立委孫大千深感贊同，他更表示，如果現在高雄市長是陳其邁，請問蘇貞昌也會用同樣的標準和招數來對待陳嗎？

孫大千今於臉書砲轟蘇貞昌，表示到底是誰在利用登革熱來獲取選舉的利益？請行政院回答下列幾個問題：

第一，過去陳菊擔任高雄市長期間，高雄市在登革熱疫情的高峰期的感染人數是多少？

第二，國民黨執政時期，每年行政院除了防治登革熱的專款之外，又額外撥給陳菊的高雄市政府多少補助款？

第三，民進黨的行政院在今年度除了防治登革熱的專款之外，又額外的支援了韓國瑜的高雄市政府多少補助款呢？

第四，過去地方政府向行政院爭取補助款的不成文默契，是否是要先得到中央主管機關的私下同意後，才能夠簽報公文申請呢？

第五，為什麼高雄市政府過去3年只需透過管道取得共識，政院就同意核撥補助，但是今年卻不肯同意呢？

第六，高雄市衛生局是否分別在2月和5月中央防治會議中，曾經各提一次補助申請，但是都遭疾管署拒絕呢？

第七，如果今天當選高雄市長的是陳其邁，蘇貞昌也會用同樣的標準和招數來對待他嗎？

第八，犯得著為了修理韓國瑜，卻拿高雄市民的健康權益來陪葬嗎？

(中時電子報)