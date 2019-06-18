江明學2018年7月中旬前往參加《冰冰show》錄影，騎著腳踏車出門時，突然遭到一隻俗稱「烏秋」的鳥攻擊，他在閃躲時突然重心不穩，恰巧車後座放置的包包又被捲進輪下，導致他整個人「犁田」而重傷昏迷不醒，整個臉龐摔得不成人形險些毀容，而且清醒後七個小時內記憶一度斷片，不知道到底發生了什麼事。

江明學說，他向來是相當低調的人，而且因為是他自己摔車，也不是什麼很光榮的事，所以他並不打算將車禍的事和別人說，是直到後來他清醒後，製作單位的人打電話問他為何錄影放鳥，他才說是因為車禍。

當時還怕製作單位誤會，特別請護士拍了一張自己臉部血肉模糊的照片傳給製作單位，當下嚇壞了白冰冰，立刻送了白木耳等營養品去病房。

江明學形容，這件事情非常詭異，他向來出門時都將包包放置在後座，但是當天卻沒想報是被一隻鳥攻擊，而且當天運氣相當不錯，後方剛好有兩輛來車都巧妙的閃過，否則很可能命喪輪下。

江明學說，他事後回到家休養後，整張臉都貼滿人工皮，讓他覺得非常恐怖，而且隨時都覺得非常恐慌，常常都要吃安眠藥才能入眠，每次回想到事發就開始頭疼，加上曾看到有網友譏他說，「現在一人想紅都要玩那麼大喔?」讓他也內心很受傷。

為了一隻鳥摔車 江明學險毀容（中天新聞）

(中時電子報)