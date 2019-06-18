高雄黃姓男子4年前騎機車行經小港南區焚化爐出口前，因路面有長約1.7 公尺、寬約1.1公尺坑洞，導致他機車陷入坑洞後摔車重創，身體左側癱瘓無法工作，他訴請國家賠償，最高法院認定經濟部工業局道路管理顯有缺失，判決須賠償黃男649萬6711元定讞。

62歲的黃男提告指控，2015年6月2日下午5點半，他騎機車沿高雄市小港區北林路由南往北，行經南區焚化爐第二出口前，因路面出線坑洞，致機車陷入該坑洞，他受重創無法工作，他打官司要求經濟部工業局賠償857萬多元。

經濟部工業局辯稱，每日均有巡檢道路，但因案發前梅雨鋒面導致大量降雨，發生意外的路面因而產生陷落，同年5月21日發現路面產生坑洞後，就馬上通知包商進場修補，況且該坑洞出現在快車道，黃男不該騎機車行駛快車道，工業局無管理疏失、不須賠償。

高雄地院認定工業局未在案發路面設置警示標誌，也未及時修補坑洞，致黃男受有身體及財產的損害，須賠償653萬多元，工業局不服針對判賠逾341萬多元部分提上訴，高雄高分院重新計算賠償金額，改認定工業局須賠償649萬多元，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )