埔里鎮上百位蜈蚣里民集結抗議，堅持不讓包商機具、車輛進入施工。（楊樹煌攝）

埔里殯議館興建工程引發抗爭事件，埔里鎮公所指派主祕吳元明（左）到場與民眾溝通。（楊樹煌攝）

埔里鎮立殯儀館工程，包商今18日欲再進場施工，再度遭受近百里民圍堵，阻止機具及施工人員進場，並與在場維持秩序的警方人員發生對峙，里民並舉白布條表達抗議，埔里鎮公所為防衝突擴大，臨時決定暫停進場施工，並將再研議是否取消興建計劃。

埔里鎮興建殯儀館計劃，因蜈蚣里民強烈反對，得知包商今天一早要進場施工，里長黃美玉前晚即連夜召集里民做好準備，除要到場抗議，並決定將包商機具、車輛阻擋在外，阻止工程人員施工。

今天大清早，抗議人員就齊聚施工現場及場外，居民高舉抗議牌子與白布條，反對公所興建殯儀館，並要求立即停工、解約，由於未申請集會遊行，埔里分局也加派警力到場維護秩序，造成抗議人員一度與警方對峙場景。

埔里鎮公所指派主任祕書吳元明到場協調，公所指工程雖然是前任鎮長發包，但依行政程序仍須執行，由於現場民眾強烈鼓噪，並揚言以肉身阻擋重機具，經請示鎮長廖志城，考量地方和諧，決定暫停進場施工，並將再邀集包商、地方居民進行協商，並同意原則上機具不會再進場，里民才同意結束封路抗議。

據了解，鎮公所與居民似有妥協的主因在於，先前發包的殯儀館規模不夠大，僅1大廳2小廳，無法滿足鎮民需求，而且貸款金額高達7000萬元，完工營運後恐難達成償債目標，會造成鎮公公所財政更大的負擔，因此公所也趨向尋求包商合議解約，以就地結算的方式暫時結束該項工程。

不過亦有不少鎮民擔憂，鎮公所為解決市容交通與觀瞻，方便民眾辦理喪儀，好不容易排除萬難，依法核定將動工與建的殯儀館工程，如因而停擺，未來想再興建殯儀館的可能性恐將成絕響。

(中時 )