「我要向誰道歉？」江明學持安毒被捕北檢訊後遭無保請回限居

資深歌手江明學今（18日）傳出於住處上吊身亡。去年9月江明學持有安非他命遭逮，再度登上媒體版面，當時他公開表示對媒體不滿已久，甚至說「如果明天、後天我跳樓了、我上吊了，就是媒體逼死江明學！」，沒想到一語成讖。

江明學在新北市深坑區租屋，因數月未繳房租，房東今前往催繳，發現屋內傳出惡臭，通報警消一起破門，發現江已上吊身亡。據了解，現場沒有打鬥跡象、門窗緊閉，並未發現遺書，初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

去年9月江明學因持有安非他命遭逮，媒體在台北地檢署包圍採訪。有媒體詢問是否要向社會大眾道歉？江明學說：「我要向誰道歉？我已經不是公眾人物了，我每次開演唱會都沒記者來，我每次出事你們比誰還多…」。

江明學明白表示對媒體不滿已久，「如果明天、後天我跳樓了、我上吊了，就是媒體逼死江明學！」，還撂話「還有什麼沒問的，我一次答完，以後沒機會了！」。

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