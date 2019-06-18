今天是周二，但一向自詡「嗡嗡嗡」的台北市長柯文哲下午卻要請假去雲林，挨批為選總統無心市政。對此，他剛剛受訪表示，會跟幕僚說少排（平常日的外縣市行程），但這次他是要去找凱校同學，也順便去朝天宮拜拜。

根據「柯粉俱樂部」提供的行程，柯文哲今中午抵達雲林後，先到當地用餐，接著到鎂利格膠磁公司參訪與座談、參訪弘陽食品公司與元進莊公司，傍晚到北港朝天宮參拜。

柯文哲表示，他這次是去找一下以前凱達格蘭學校的同學，上次遶境行程排滿，這次也要去朝天宮拜拜。不過他也坦言，會跟幕僚說少排平常日的行程，但「我剛剛才開市政會議出來，每次也跟局處首長講，不管外面怎麼做，都認真工作，不要想東想西。」

媒體追問，日前高雄市長韓國瑜才去雲林造勢，這次也去雲量，較勁意味濃？柯文哲則說，台灣小小的啊，不能說他去，我半年都不能去，這沒道理；柯也否認此舉是要搶農業大縣的選票，因為要說票的話，台灣人口還是集中在北台灣，該怎麼做就怎麼做，但雲林的確也生產北市大約27、28％蔬菜。

(中時 )