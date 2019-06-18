立法院昨天三讀通過公投法修正，其中重大修正為公投將與大選拖鈎，每2年舉辦一次，引發民間團體不滿。長老教會民主陣線聯盟與台灣捍衛婚姻家庭聯盟今天表示，此次的公投修法根本把台灣的民主送終，也與過去民進黨主張的「民主自覺」相左。聯盟對此表達強烈的抗議。

長老教會牧師机嘉勝表示，過去的公投法被戲稱為鳥籠公投，修法後一度把鳥放出來，但民進黨政府卻因為不滿意去年選舉的結果，這次修法又把那隻鳥抓回來，向政府表達嚴正的抗議，遺憾立法院把台灣的民主送終。

長老教會民主陣線聯盟發言人、牧師翁世俊說，公投是人民行使權力的重要過程，昨天的修法大開民主倒車，讓公民表現自由意志的機會越來越少，如果擔心影響選務，可以增加票匭、工作人員不就解決了嗎？現在看起來卻像是民進黨擔心影響明年總統選情因而修法，「對公投法修正表達嚴厲的抗議」。

「竟然在未經討論的情況下，在第一天臨時會就三讀通過公投法」，下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩批評，政府以瑞士公投與大選拖鈎為由推動公投法修法，但卻未提及瑞士只要相對多數就可以通過公投，而台灣要通過公投至少要拿到500萬張同意票才能成立，現在又與大選拖鈎，「哪個公投有信心通過500萬的門檻呢？」

公投強修法 長老教會批「公投送終」（中天新聞）

(中時 )