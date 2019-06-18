資深歌手江明學今早被發現在租屋處輕生，警方破門而入已散發出惡臭，遺體更是全身發黑，可見早已死亡多時，根據房東表示最後一次聯絡時，已經是在本月8日，不過現場未留有遺書，因此死因仍有待查。
資深藝人江明學1989年推出《秋意上心頭》，創下銷售25萬張的紀錄，不過好景不常，先是退出主流樂壇考取街頭藝人證照，接著又到燒烤店當工讀生維持生計，不過壓垮他的最後一根稻草，就是去年吸毒被抓，當時3萬元交保後步出北檢竟面帶微笑，讓外界直呼詭異，面對媒體更是語出驚人，除了態度輕佻表示：「有需要向社會大眾道歉嗎」，甚至還當眾怒嗆媒體：「如果明後天，我上吊跳樓了，就是媒體逼死江明學」，行為可說是相當脫序。
對此好友陳凱倫跳出來解釋，那是江明學不願意讓大家看到他憔悴的一面，也請外界多鼓勵他。
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