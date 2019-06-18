梅伊與胡春華會晤 提「反送中」條例 12:092019/06/18 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相梅伊與到訪的中國副總理胡春華會面，梅伊特別提及近日香港的反對修訂「逃犯條例」示威。 外媒報導，梅伊的發言人表示，梅伊在會面中向胡春華提出香港近期的大規模遊行示威，強調「中英聯合聲明」具有法律約束力，當中列明的權利及自由必須受到尊重。 (工商 ) #梅伊 #示威 #香港 #會面 #條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》談貿易、美國投資，川普與庫克會面 10:342019/06/14 財經 《國際經濟》若習近平拒絕與川普會面，庫德洛：後果自負 10:512019/06/14 財經 美提涉港案 陸批粗暴干涉內政 04:102019/06/15 兩岸要聞 不滿干涉香港修例 北京召喚美駐華官員 16:172019/06/15 國際 除非局勢升溫 美不考慮修香港政策法 04:102019/06/16 兩岸要聞 反逃犯條例 留守者籲轉往示威區 12:182019/06/17 兩岸 聲援反送中 立院聲明：譴責港府武力待民 17:162019/06/17 政治 民進黨市議員要求「撐香港、顧台灣」 盧秀燕：香港加油、就是撐香港 17:492019/06/17 政治 反送中示威不散 千人包圍特首辦要求對話 18:282019/06/17 兩岸 工商社論》香港金融中心維穩的重要 04:102019/06/18 財經要聞 國際熱門新聞 狂發新影像 美咬死伊朗攻擊油輪 - 國際 不是武器！陸卯起來狂要俄這產物 - 國際 最愛媒體曝民調大輸死對頭 川普酸福斯怪怪的 - 國際 埃及首位民選總統穆爾西出庭時昏倒身亡 終年67歲 - 國際 - 中時 NBA多倫多暴龍隊冠軍遊行槍響！2重傷2被捕 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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