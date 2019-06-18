英國首相梅伊與到訪的中國副總理胡春華會面，梅伊特別提及近日香港的反對修訂「逃犯條例」示威。

外媒報導，梅伊的發言人表示，梅伊在會面中向胡春華提出香港近期的大規模遊行示威，強調「中英聯合聲明」具有法律約束力，當中列明的權利及自由必須受到尊重。

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