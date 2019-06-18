台灣面臨少子化問題，如果有學校超收學生，對手學校就會不滿。教育部國教署組長韓春樹今表示，107學年屏東有一所私立高中職超收19位學生，今年就被扣減19個招生名額及取消約200萬元獎補助款。教育部希望108學年不要再有超收學生現象。

韓春樹說，在103年時，私校超收學生狀況達到最嚴重，有些學校一年超收兩、三班學生，衝擊其他學校招生。當時，以台中市的私校間招生競爭最激烈，因此超收學生狀況也最明顯。

教育部當時就訂定「私立高級中等學校超收新生學生人數處理原則」，一旦超收學生，隔年就要減回來，而且最重可以扣減3年補助款。之後幾年，私立學校超收學生狀況獲得控制。

不過韓春樹說，107學年屏東有一所私立學校年有的科沒招到學生，有的科招比較多，總班級數不變，但最後超收19位學生。教育部認定「非惡意超收」，因此處以108學年減招19人，及扣減獎補助款1年。

韓春樹表示，學校要招收多少學生，教育部會依師資及設備來核定，如果要多收學生，也要提出申請，不可以隨便任意超收。學校如果因為生源不足，減了3班學生，那教育部明年就會核定減招1班。

現在台灣面臨嚴重少子化問題，學生更形珍貴，若有學校超收，其他與其競爭的學校生源就會受影響。現在又到了108學年的招生季節，韓春樹呼籲私校不要超收學生，否則很容易被對手學校檢舉，最後得不償失。

全教總理事長張旭政表示，國中會考成績公布後，許多二、三流的私立高中職為了搶學生，會施展一些話術搶學生，譬如跟家長保證幾分一定可以上，吸引更多人來選填，最後因此超收學生。

張旭政說，每一所學校的師資及設備均只能容納一定數量的學生，私校如果超收學生，不但教學品質會受影響，也對其他學校不公平。因此，他支持教育部取締超收學生的私立學校，並給予嚴懲。

(中時 )