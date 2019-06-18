近日有網友不滿台北市長柯文哲的兩岸論述，在臉書成立「《從婉君到1450》柯粉轉柯黑告解專區」。柯今早受訪強調，自己在兩岸拿到的是55分，怎樣考都不會及格。

網友在臉書活動中稱，柯文哲2014年是人民對抗國民黨老舊體制的希望，當時很多人主動成為柯的網路義勇軍；5年後的今天，很多人對他兩岸論述、大巨蛋案處理有意見，卻被市長夫人陳佩琪說是「1450」，好像柯文哲當初當選也跟婉君（網軍）無關，這要以往的支持者如何不失望？因此招募網友說說看過去支持、現在不支持柯文哲的原因。

對此，柯文哲嘆氣回應，他在美國考65分、大陸55分、日本比較高80分，大陸方面就是55分，怎樣考都不會及格，因為我們就是無法達到他的標準，怎麼會及格？

不僅如此，由於蔡英文總統昨天說，柯文哲身為民選市長要對政治更嚴肅，意指應該對一國兩制等議題有更清楚的表述。對此，柯則表示，自己在兩岸議題上已經很嚴肅了，柯文哲平常亂講話，只有涉及兩岸關係都照稿唸、不失言，像是選擇性亞斯柏格症，「話都你在講，一下說我嚴肅，一下說我不嚴肅。」

(中時 )