◎韓國瑜生日三願 國運昌隆 台灣安全 人民有錢

17日過生日的高雄巿長韓國瑜晚間在臉書PO文，今天的我不需要什麼蛋糕，只想努力成全昨天許下的生日願望。一願中華民國國運昌隆，二願台灣安全、人民有錢，三願親友平安喜樂，並以母難日向媽媽說聲Sorry。

◎郭稱當總統要換掉蘇揆 蘇酸：沒選舉時非常敬佩我

高雄市長韓國瑜日前赴行政院會時，卻遭行政院長蘇貞昌「修理」，甚至刻意拍片後製PO上臉書，國民黨總統初選參選人郭台銘不忍韓國瑜被羞辱，昨（17）日槓上蘇貞昌，稱若他當總統要把蘇這樣的閣揆換掉。蘇今（18）日到基隆反酸，沒有選舉的郭，非常敬佩他會做事，參加選舉的郭卻批評他，他也見怪不怪。

◎黃捷酸韓跑立院沒上班 王淺秋反嗆黃北上錄影打韓

高雄時代力量「白眼議員」黃捷又來這招！她昨日在臉書開炮，再批市長韓國瑜跑到立法院，「又北上，是不用上班嗎？」對韓有沒有窩在高雄似乎特別執著；對此，高市新聞局長王淺秋疑惑表示，黃捷身為高雄議員，都能頻頻北上參加政論節目打韓，韓市長卻不能為了爭取防疫預算拜訪黨籍、非黨籍立委，「難道只要去台北就有錯？」

◎房東討租金聞惡臭報警 驚見資深歌手江明學上吊亡

藝人江明學今（18日）上午被發現在新北市深坑區租屋處內上吊身亡，現場未有打鬥跡象、門窗緊閉，未留有遺書，警方初步排除他殺，詳細死因待進一步釐清。

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(中時電子報)