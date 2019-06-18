今年4月中旬在左營喧騰一時的老婦人命案，檢方已偵查完畢，橋頭地檢署檢察官起訴書指出，周姓嫌疑人當時到左營區偷竊，老婦人驚醒，出聲喝止。他用手壓迫韋姓老婦人的口鼻與頸部，導致她窒息死亡。且周嫌欠缺對他人身體、生命的尊重，犯後仍避重就輕，未見悔意，因此建請橋頭地院從重量刑，以資懲儆。

周嫌於4月17日到左營區左營大路一處住宅行竊，他在1樓搜刮財物，得手4000元新台幣，接著又到2樓找尋財物。這時，老婦人驚醒，周嫌於是以右手環抱老婦人腹部，左手悶壓她的口鼻及壓迫其頸部。這令老婦人的牙齒斷裂、口鼻出血、頸部瘀傷等；經法醫解剖，確認是窒息死亡。

周嫌見老婦人已無生命跡象，取走她身上的手鐲，及放於臥室床邊的紅包袋內的現金5000元。周嫌之後續還繼續搜刮是內的財物、首飾與項鍊等。犯案後，他到台南找朋友避風頭，儘管故佈疑陣，但最終仍被警方到台南市1處菜田裡抓獲。

除此命案外，檢警還查出周嫌持有毒品安非他命，及摻有海洛因的香菸，無償提供給住在台南市歸仁區的沈姓與黃姓友人施用。

(旺報 )