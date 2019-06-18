喜歡台東生活環境選擇台東大學就讀。（楊漢聲攝）

從小在都市長的郭楹楹因為愛台東生活環境，嚮往東部生活，於是報考台東大學碩士班，也成功上榜，就此展開台東生活，讓人訝異的是郭楹楹雖然身材纖細，但竟是傳統武術愛好者，打起拳法來虎虎生風，有著古代俠女的風範。

郭楹楹表示，記得剛踏進校園的第1天，就驚訝校園環境是如此漂亮，尤其是讀書館更是特別，外觀如同「外星人基地」，設計相當新穎特別，在裡面念書特別會靜的下心來，效率好像好了幾分。

武術是她的最愛，郭楹楹說，在大學時選擇的社團是傳統國術，她相當喜愛傳統國術，覺得國術有著深厚的內涵，練國術也讓她的生體更健康，更不容易生病。

郭楹楹強調，練了好幾年的國術，也學了好幾套的拳法，雖然「功力」不甚深厚，但也絕非是「花拳繡腿」，希望能藉此推廣傳統國術，讓更多人能來學習。

對於將來，郭楹楹說，畢業後想擔任小學老師，讓大學及碩士班所學能學以致用，為國家培育人才。

(中時 )