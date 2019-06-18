將公布高雄水溝淤塞照片 韓國瑜：看了會嚇一跳 11:352019/06/18 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國瑜方才受訪表示，在水溝裡的淤塞，過幾天拿照片給大家看，相信大家一定會嚇壞，清淤過程他們都有拍照。(截圖中天) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE】經費遭卡？韓國瑜槓上蘇貞昌 高雄市長韓國瑜最近為了向中央討登革熱防治經費，被中央首長、高雄綠委、高雄民進黨議員輪番羞辱。韓國瑜方才受訪表示，在水溝裡的淤塞，過幾天拿照片給大家看，相信大家一定會嚇壞，清淤過程他們都有拍照。 對於前市長陳菊酸他怎麼不用第二預備金?韓國瑜說，已經用了，第二預備金一定要用，登革熱一但爆發，對高雄市形象打擊太大，危害人民生命安全。昨天前任市長說我們為何不用預備金?今天民進黨議員說我們用太多，到底是什麼標準?好像隨便罵都不會停的!他說，口水戰沒有意義! (中時電子報) #韓國瑜 #高雄 #市長 #預備金 #登革熱 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜財產申報 內容曝光 11:462019/06/14 政治 存款4559萬 韓國瑜：不碰生意 大部分是選舉補助款 13:532019/06/14 政治 韓國瑜與佳芬姐到場 雲林10萬韓粉沸騰 13:352019/06/15 政治 韓：若當總統絕不實施一國兩制 除非 Over My Dead Body 17:402019/06/15 政治 韓國瑜民調如何再回升 前藍營操盤手出妙招 23:212019/06/15 政治 跟著禿子發財 國瑜夜市爆棚 04:092019/06/16 話題觀察 蔡英文剛贏初選 李正皓：雙殺韓國瑜已上演 09:432019/06/17 政治 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 06:292019/06/18 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ 10:522019/06/18 政治 政治熱門新聞 中央卡韓 網驚：李佳芬才是大魔王 完爆蘇揆 - 政治 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 - 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ - 政治 蘇用登革熱黑韓 遭他一句話狠打臉 - 政治 將公布高雄水溝淤塞照片 韓國瑜：看了會嚇一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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