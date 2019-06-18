【LIVE】經費遭卡？韓國瑜槓上蘇貞昌

高雄市長韓國瑜最近為了向中央討登革熱防治經費，被中央首長、高雄綠委、高雄民進黨議員輪番羞辱。韓國瑜方才受訪表示，在水溝裡的淤塞，過幾天拿照片給大家看，相信大家一定會嚇壞，清淤過程他們都有拍照。

對於前市長陳菊酸他怎麼不用第二預備金?韓國瑜說，已經用了，第二預備金一定要用，登革熱一但爆發，對高雄市形象打擊太大，危害人民生命安全。昨天前任市長說我們為何不用預備金?今天民進黨議員說我們用太多，到底是什麼標準?好像隨便罵都不會停的!他說，口水戰沒有意義!

(中時電子報)