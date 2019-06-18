大陸四川宜賓17日晚上10點55分，發生規模6.0的地震，造成多起傷亡，網上流傳的影片可見災情慘重，不僅地面裂開，甚至還有大樓倒塌。交通部觀光局指出，目前掌握沒有我國旅行團旅客受困，已要求各旅行社避開管制與危險區域。

交通部觀光局指出，經詢問雄獅、康福（可樂）、山富國際、東南、易飛網、喜鴻、育昇國際、廈航、長汎等主要大陸線旅行社，尚無旅行團旅客因地震發生傷亡或受困之情事，亦未接獲其他旅行社通報有旅客傷亡受困情形。

觀光局表示，向旅行商業同業公會全國聯合會及本局北京辦事處洽詢表示，截至今日5時20分已知，地震造成至少11死、122人受傷，並未接獲有國人傷亡或受困需急難救助的通報訊息。

觀光局表示，已囑請各旅行社應注意旅客安全之維護，後續並應注意當地各景區的安全，避開管制及危險區域路段，如有需協助處請即通報，觀光局將給予必要之協助。

(中時 )