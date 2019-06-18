關渡橋車禍 騎士遭曳引車輾斃 13:092019/06/18 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 機車騎士在轉彎處倒地。（影片截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 關渡橋車禍 騎士遭曳引車輾斃 今（18）日上午7時50分左右，新北市八里區關渡橋往五股方向下橋處發生死亡車禍，26歲金姓男子騎乘機車於轉彎處，不明原因轉倒，騎士倒地後滑向內側車道，恰巧黃姓男子駕駛曳引車行經，右後輪輾過金男，金男當場死亡。 轄區蘆洲警分局獲報派員到場，拉起封鎖線暫時封閉一車道，目前仍在調查車禍發生原因。 (中時 ) #車禍 #死亡 #男子 #車道 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 男炫神級車位 網：2百萬買都超值 09:322019/06/14 日常 愛狗反虐狗 7旬婦人虐死30隻犬貓遭訴 17:442019/06/14 社會 破解萬年迷思!營養師：豆漿非引發痛風元兇 11:002019/06/15 生活 美晶片大廠失血600億 驚爆川普死亡之吻 11:492019/06/15 財經 國3通霄段3車撞翻5傷 南下全線封閉 23:132019/06/15 社會 高雄透天厝賣70萬 砍到見骨原因曝 00:012019/06/16 財經 國道通霄段3車追撞5傷 頭車駕駛認酒駕 10:552019/06/16 社會 美政府盯科技巨頭壟斷 專家：4原因恐難辦 04:102019/06/17 全球財經 台中幸福在騎中在 南投半馬相見老地方 04:102019/06/17 地方新聞 親吐淡出影壇原因 張曼玉曝最厭惡這兩點 08:042019/06/18 娛樂 社會熱門新聞 OL醉倒夜店 竟遭男同事接力侵犯 - 社會 江明學上吊亡 去年公開預言：被媒體逼死！ - 社會 斗六銅箔公司火警 5公里外即見濃煙 - 社會 - 中時 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 正宮比小三正 姊夫吃弟妹不倫戀再度印證 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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