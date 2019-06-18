關渡橋車禍 騎士遭曳引車輾斃

今（18）日上午7時50分左右，新北市八里區關渡橋往五股方向下橋處發生死亡車禍，26歲金姓男子騎乘機車於轉彎處，不明原因轉倒，騎士倒地後滑向內側車道，恰巧黃姓男子駕駛曳引車行經，右後輪輾過金男，金男當場死亡。

轄區蘆洲警分局獲報派員到場，拉起封鎖線暫時封閉一車道，目前仍在調查車禍發生原因。

(中時 )