弱勢兒少到機構安置時常常因為身心靈的傷害造成睡眠障礙，情緒性、沒安全感的兒少也加劇照顧者負擔，新北市張廖簡宗親會及環國企業公司今天上午捐贈新北市10家育幼安置機構及安置處所97件重力被，讓孩子睡眠時有被擁抱的安全感，幫助睡眠。

新北市社會局指出，截至今年5月底，新北市家外安置兒少共有723人，其中特殊兒少占33％，包括注意力缺失過動疾患、中輕度身障、發展遲緩等，特殊兒少在安置初期易對陌生環境感到不安而躁動，給予照顧者極大壓力。

環國企業公司經理張學昊表示，過去在美國矽谷工作時曾經失眠，當時接觸到重力被，覺得很新奇，蓋上人體十分之一重量的棉被，竟讓他睡覺時有被擁抱的感覺，心裡也比較安靜好眠，所以此次特別捐贈重力被給安置單位的兒少，希望幫助孩子一夜好眠。

基督教芥菜種會處長周幼梅表示，機構安置的兒少有許多2歲的遲緩兒，無法開口說話，半夜時常起床哭泣，早上也往往只睡到4、5點就起床，蓋上重力被後，孩子可以一路睡到上午10點半，減輕了照顧者們的負擔，很感謝捐贈者的愛心。

(中時 )