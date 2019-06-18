安侯建業會計師事務所會計師吳秋華，被控利用辦理上市公司「超眾科技」簽證財報的機會，獲悉重大利多訊息，竟洩漏給妻子廖麗櫻，廖再以人頭戶買股獲利2500萬元，案經台北地方法院審理，今(18)日依違反證券交易法判吳有期徒刑3年8月；廖女判刑2年，沒收繳回的犯罪所得239萬元。本案可上訴。

吳秋華是國內知名會計師，他在1999年、42歲時接任安侯建業會計師事務所所長，是當年國內前五大事務所中最年輕的所長。

檢調查出，2012年間，超眾科技認列境外投資收益，由於淨利比起去年同期大幅成長，屬重大利多訊息，吳秋華同年8月10日利用辦理超眾財報簽證的機會，獲悉重大訊息後，洩漏給妻子廖麗櫻，廖女後來用親友的人頭帳戶以1000萬元提早買進350多張超眾股票。

2012年8月27日，超眾董事會通過認列境外投資收益後，向證交所公告，但廖麗櫻早在同年月14日起，就陸續買進超眾股票，超眾股後來由每股28元漲至130元，一年半以後，廖女以3500萬元出脫手中持股，檢方估算獲利約2500萬元，依證交法內線交易罪起訴吳秋華、廖麗櫻夫婦。

(中時 )