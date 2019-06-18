資深歌手江明學今(18日)在租屋處自殺，震驚外界，其實他人生經歷起起落落，曾紅極一時，但星運不順，還被拍到在燒烤店打工，近期多被負面新聞纏身，現被發現猝死家中多時，令人不勝唏噓。

江明學從小喜歡唱歌，就讀成功大學時，他參加台灣第一屆大專創作歌謠大賽，以自創曲《如果真有來生》獲得最佳作詞、優勝作曲2獎，1989年翻唱陳淑樺經典歌曲《秋意上心頭》並推出同名專輯，大賣25萬張，無奈好景不常，演藝路走得不順遂，之後他淡出螢光幕，考取街頭藝人證照，開始走唱人生。

曾創下日入數萬元的江明學，去年被發現在燒烤店打工，時薪140元，被客人認出時，還會隨興哼唱幾句，證明自己寶刀未老，他事後表示原本是幫朋友的忙，沒想到就做好幾個月，他也自嘲已經過氣，現就是「週末的超齡工讀生。」

去年他因持有安非他命遭逮，事後坦承吸毒，重創演藝事業，表演收入大減，他另謀出路轉當直播主，但收入和過去差很大，如今在租屋處輕生，身亡多時才被發現，室內傳來濃濃惡臭，令人不勝唏噓。

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從暢銷歌手到時薪140打工仔 江明學輕生飄惡臭才被發現（中天新聞）

(中時電子報)