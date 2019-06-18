42歲廖女與林姓男友因感情問題，雙方到咖啡廳談判，當場一言不和發生爭執，林姓男友憤而離開，走到停車場要開車，廖女跟隨而來，從包包中拿出1把水果刀朝林男背部猛刺，林男突如其來被刺殺，驚恐逃離，但廖女仍持刀追趕在後，林男緊急躲入路旁商店內報警，送醫治療。台中地檢署依殺人未遂罪起訴廖女。
起訴書指出，廖女與林男因感情問題在2018年12月2日中午約在西屯區1家咖啡廳談判，雙方當場起爭執，林男憤而離開咖啡廳，到停車場要開車離開，廖女心生不滿，跟隨而至，趁林男轉身之際，從包包拿出1把水果刀，朝林男背部刺入，水果刀刺入胸膛。
林男突然其然被砍，轉頭發現廖女手上拿著刀，驚恐逃離，但廖女持刀在後追逐，林男躲入路旁的店內報警，警方到場逮捕廖女。
林男經緊急送醫，所受刀傷位於左側後約4至5公分，深入胸膛，深達4至5公分以上。 檢察官認為，廖女下手凶狠，有致林男於死之意，依殺人未遂罪將廖女起訴。
(中時 )
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