大谷翔平看起來愈來愈像「日本的貝比魯斯」了，不只是投打二刀流，他的打擊能力似乎已超過他的投球能力，這點跟貝比魯斯完全一樣。當然他投球的場次還不夠多，但打擊火力強大，前一次演出「完全打擊」證明大聯盟投手也難以壓制他。18日大谷敲出本季第9轟(3分炮)，幫助天使以10-5打敗藍鳥。

美媒FOX體育去年就認為大谷的打擊火力和投球能力難分軒輊，《洛杉磯時報》近來更表示大谷應認真考慮轉成全職打者。該報引述一位球探的話說：「今年的球季將會讓大谷向全職打者傾斜。他是大個子(193公分)，這類打者出棒較慢，但我認為他的擊球技巧肯定能成長，單季50轟不是夢。」

隊友卓奧特(Mike Trout)也稱讚大谷的勇猛，「他好像把球轟到500呎那麼遠。」大谷比外表看上去更加強壯，曾經把球轟到東京巨蛋的屋頂。

卓奧特本季308打席累積20轟，大谷156打席也有9轟，打擊率0.283。今日對藍鳥之戰，天使第2局狂打7分，包括厄普頓(Justin Upton)、卡洪(Kole Calhoun)、大谷各繳1轟，若不是卓奧特先敲一支二壘打在前，大谷就可以轟滿貫炮了。大谷來美職時日尚淺，投手對他還不熟悉，不過他的拉打和推打都很厲害，投手短時間大概難以掌握。

(中時電子報)