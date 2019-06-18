江明學2018年7月中旬發生嚴重車禍導致重傷且險些毀容，但是他自曝，這已經不是他第一次發生嚴重車禍，還有一次是多年前他剛好在在農曆春節前發片，就在除夕當天，他急忙趕往台北東區採買隔天要穿的衣服時，自己撞上一輛貨車受到重傷，當時也幸運逃過死劫。

江明學在去年傷勢好後，曾對友人說自己相當命大，因為這不是第一次。他說，多年前公司安排他大年初一舉辦歌友會，當時他相當亢奮，想要立刻去治裝，又想到馬上除夕夜商店都會提早打烊，於是就自己就騎著摩托車趕赴復興南路中興百貨商圈買衣服。

當他經過忠孝東路四段時，他不知道在想什麼事，突然之間他就看到一輛貨車停在前面，在來不及煞車下就直接撞上，當下整個人滾到路中間，整個人就一陣晃神，回神過後才發現機車卡在貨車底盤，但是他卻一心想著買衣服的事，還不管現場未處理，就急著當街招呼計程車要去買衣服。

但計程車司機卻看他滿身是血，還要他趕快去醫院院，但是他卻不知自己有傷，堅持先回家，回到家之後，才發現整個身上都是血，但是簡單包紮後，隔天還是帶傷參加歌友會。

他回想，當初他滾到路中間那一剎那，如果後面有一輛快車，他可能就當場會走也不一定，但這次經驗也讓他嚇破膽。

(中時電子報)