針對行政院長蘇貞昌批評高雄市長韓國瑜賴皮一事，韓國瑜今天接受訪問表示，不要再打口水戰了，蘇說他賴皮，但是他赴行政院開會，遭兩台攝影機攝影他，行政院就不賴皮嗎？不都是一樣賴皮，設計他嗎？

對於韓國瑜説，如果五千萬元登革熱補助教不下來要行政院長蘇貞昌負責的説法，蘇貞昌受訪時表示，市長韓在當，責仼要他扛，天下有這麽賴皮的事嗎？

對此，韓國瑜今接受記者訪問，他表示，當然不希望議題變成口水戰，蘇說他當很賴皮，可是他還不是出席行政院會，而且兩台攝影機還對著他，行政院就不賴皮嗎？不都是一樣賴皮，設計他嗎？

韓國瑜更表示，這些都是口水戰，沒有意義，他已經提出最強烈的呼籲了，甚至蘇貞昌都已經答應要照顧高雄，他身為高雄市長，當然要鼓掌感謝蘇貞昌，蘇貞昌也可以感受到他誠懇的拜託，現在再說口水戰沒有意思，拜託中央趕快協助高雄，讓高雄能盡全力防治登革熱。

蘇酸韓治不了蚊子 韓回嗆：口水戰沒意義

(中時電子報)