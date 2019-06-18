日前農委會主委陳吉仲在受訪時說，自己父親因為誤噴除草劑巴拉刈差點失明，強調巴拉刈太危險，所以政府禁止。對此，雲林菜農林佳新反諷，「還好汽車不是農委會管理，不然可能一不小心可能也要禁駛了」，強調農委會數十年都在推廣使用巴拉刈的安全防護很重要，結果陳「連自家父親你都不教育，怎麼教育全國農民？」認為是陳的政策推廣不足，減少自殺、誤食應該從預防、社福、管制做起，不是禁用農藥，還整天找理由證明自己是對的「反而讓基層更加唾棄」。

昨天(17日)林佳新在臉書PO文，建議陳主委可以去資材行買個護目鏡送爸爸，「我剛看到的才199」。指出全世界77個國家禁止使用巴拉刈，不代表台灣也適用，「那美日強國為何不禁？反而嚴格控管？」認為這種多少國禁止說法有點自娛娛人，畢竟台灣是「高溫多雨多濕」的氣候，「像是前陣子的豪雨，如果農民還是能取得巴拉刈來使用，在空檔時間便能輕易除草耕作，這對增加農業競爭力的貢獻或許是你從未思考的」。

「你說的安心液便宜好用？！」林佳新質疑陳，要是政府推廣期一過，安心液就會馬上飆漲，最後比巴拉刈貴上數倍，陳說暫時能用補助在推廣，但長久呢？「巴拉刈每公頃成本才360-450元，壬酸卻要2500元，而且勞動力要增加，又要增加數倍勞動力，不要掩耳盜鈴」。

最後林佳新怒批，連台灣農藥殘留制定教母「翁愫慎」都贊同巴拉刈不該草率禁止，要嚴格管制。農民買農藥是用來噴、不是用來喝，「自殺應該從社會福利的一環與預防做起不是顢頇的找個藥品去開刀」、「這麼脫節的農委會主委整天找理由證明自己的正當性反而讓基層更加唾棄」。

(中時電子報)