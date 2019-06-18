暑假即將開始，教育部籲請今天家長、學校及社會共同關注學子暑假出遊、工讀及網路使用等情形，並鼓勵學生從事正當休閒活動，尤其應避免讓他們沈迷於網路或是染毒。

教育部籲請各級學校持續利用各種機會，提醒學生騎乘機車、自行車等一定要注意自身的交通安全，切勿無照駕駛、酒後駕車及危險駕駛，使學生能夠學會自我保護及勇於拒絕違法行為，建立應有的危機意識。

教育部要求各級學校再次宣達與提醒毒品對身體的危害，暑假期間學生應保持正常及規律生活作息，不依賴藥物提神，非醫師處方藥物不要輕易使用，拒絕成癮物質；參加各種聚會活動時，務必提高警覺，不隨意接受陌生人的物品及飲料，以免造成不測。

暑假期間學生應配合學校作息，上學勿單獨太早到校，課餘時，避免單獨留在教室；務必結伴同行，避免單獨到校園偏僻的死角，確保自身安全。學生放學不要太晚離開校園，或由家人陪同，絕不單獨行經漆黑小巷或人煙罕至的地方及進出危險場所。

教育部也要求各級學校值勤人員堅守崗位，若獲知學生發生重大意外事件，可以電話通報教育部校安中心，校安中心有專責值勤人員實施24小時服務，專線電話：(02)33437855、33437856，傳真：(02)33437920，教育部校安中心會立即提供協助，共同維護學生安全。

(中時 )