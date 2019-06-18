大陸對北韓脫北者的態度和做法一向受到關注。據路透報導，大陸正在打擊脫北者的地下關係網，自4月中旬以來，就至少有30名脫北者在大陸各地被圍捕，他們當中有人是遭入屋抓捕。報導稱，大陸加大力度追捕脫北者或由多種因素造成，包括北韓經濟狀況惡化，以及大陸擔憂大量難民湧入。

報導指，一名離開家人由北韓逃到韓國10年之久的女子，5月首度與逃離到大陸的22歲兒子通話。幾天過後，當她再度與兒子通話時，卻聽見兒子與其他4名脫北者遭到大陸當局的入屋搜查。

這名女子稱，線路隨後被切斷，她亦獲悉兒子被關押在北韓邊境附近的大陸監獄，但並無有關其下落的官方消息。

報導稱，打擊行動非常嚴厲，但尚不清楚是否會有更大規模的打擊。根據脫北者家庭成員和活動團體的說法，自4月中旬以來，至少有30名脫北者在大陸各地被圍捕。活動人士表示，此次襲擊破壞了被稱為北韓「地下鐵路」的脫北者關係網，以及相關的慈善機構和中間人。

最令活動人士擔憂的是，這次逮捕主要發生在遠離北韓邊境的地方，又被稱為「紅區」，當局抓捕了大多數身處該地區的逃亡者，且罕見地闖入至少2個「安全屋」。

報導稱，大陸加強追捕脫北者或由多種因素造成，包括北韓經濟狀況惡化，以及大陸擔憂大量難民湧入。韓國方面則說，在金正恩2011年上台後，安全抵達當地的人數已大幅下降。2011年，有2706名脫北者入境南韓，但2018年僅有1137人，7年間減少58％。觀察人士稱，抵達南韓人數下降的部分原因是北韓和大陸都增加了安保和打擊。

南韓負責安置脫北者的官方組織指，過去一年來，陸朝邊境增設了更多攝影機和哨所。金正恩對叛逃採取加強控制的政策，促使大陸的打擊更為嚴厲。有難民人權組織成員擔憂，大陸當局滲透一些走私網絡，或得到北韓情報人員的協助。

(中時 )